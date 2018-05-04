Ученые открыли необычную связь между фастфудом и бесплодием

Женщины, поедающие много фастфуда и другой жирной пищи, примерно в два раза чаще становятся бесплодными, чем остальные представительницы слабого пола, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Human Reproduction.

"Наши предыдущие исследования показывают, что бесплодие может развиваться по той причине, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способы проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок, жиры, сахара и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов", — заявила Клэр Робертс, медик из университета Аделаиды (Австралия), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок".

Робертс и ее коллеги выяснили, что текущая "эпидемия бесплодия" может быть связана и с другим современным феноменом – культурой употребления фастфуда – наблюдая за здоровьем примерно шести тысяч женщин, собиравшихся завести ребенка в самое ближайшее время.