Литва начала называть Грузию Сакартвело

Отныне официальным названием Грузии в Литве стало "Сакартвело" (Sakartvelo), написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

"В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски это Сакартвело", — написал Линкевичус по-английски.

Как отмечает Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.

Сакартвело – самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны также используется латинское слово "Георгия".