Баффет в I квартале купил еще 75 млн акций Apple

Инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в первом квартале купила 75 млн акций Apple, как передает Арменпресс, об этом сообщает CNBC.

На конец 2017 года Berkshire владела 165,3 млн бумаг Apple, то есть примерно 3,3% всех находящихся на тот момент в обращении акций компании. Тогда пакет Apple являлся вторым по величине в структуре активов Berkshire и оценивался примерно в $28 млрд по сравнению с $29 миллиардным пакетом акций Wells Fargo & Co.

После покупок в текущем году пакет Apple, вероятно, выйдет на первое место, отмечается в статье.

"Это невероятная компания, - заявил Баффет в интервью CNBC. - Если посмотреть на Apple, я думаю, что они зарабатывают почти вдвое больше, чем вторая по прибыльности компания Соединенных Штатов".