И.о. главы МИД Армении принял завершающего дипмиссию в Ереване посла Японии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 4 мая принял посла Японии Эйджи Тагучи по случаю завершения его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян поблагодарил посла Японии за усилия по развитию сотрудничества и расширению армяно-японского взаимного партнерства. Эдвард Налбандян высоко оценил деятельность первого резидентного посла Японии в Армении и выразил уверенность, что совместными усилиями армяно-японские отношения достигнут качественно нового уровня.

Посол Тагучи поблагодарил и.о. главы МИД и министерство за поддержку и выразил уверенность, что связи между Арменией и Японией в разных сферах будут постоянно развиваться на благо двух дружественных народов.

Эдвард Налбандян вручил послу Японии Почетную медаль МИД за его значительный вклад в развитие армяно-японских отношений.