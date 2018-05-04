Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

Воздушное пространство Армении начнут обслуживать и вертолеты


Мероприятия по развитию различных направлений авиации  Армении уже дают свои результаты – вскоре воздушное пространство страны будут обслуживать вертолеты.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в  пресс-службе Главного управления гражданской авиации Армении. 

В стране были созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в сферу авиации, создания благоприятных условий для обслуживания вертолетов в армянских аэропортах. В результате проведенных работ в Армении была зарегистрирована компания "Armenian Helicopters", которая представила заявку в ГУГА на получение сертификата компании, эксплуатирующей самолеты. 

Как отмечается в сообщении регулятора, уже в ближайшее время граждане Армении и посещающие страну туристы смогут путешествовать как по Армении, так и вылетать за ее пределы на вертолетах американского производства Robinson R66 и европейского производства AIRBUS EC130T2. 

"Компания планирует осуществить инвестиции в размере $10 млн в ближайшие три года и создать новые рабочие места. А успешная реализация программы позволит увеличить поток туристов и создаст новые возможности в сфере логистики", - отмечается в сообщении. 

Для стимулирования деятельности компании правительство Армении на заседании 19-го апреля предоставило компании льготы по линии выплат налоговых пошлин для импорта необходимого оборудования.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации