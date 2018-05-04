Меркель, Макрон и Порошенко могут встретиться 10 мая в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель, французский лидер Эмманюэль Макрон, а также президент Украины Петр Порошенко могут встретиться в четверг, 10 мая в немецком городе Ахен.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом на брифинге в Берлине в пятницу заявила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.

Она сказала, что в Ахене 10 мая состоится церемония вручения Макрону Международной премии имени Карла Великого за 2018 год. Он удостоился ее "за видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью". Как сказала Фиц, Меркель выступит на вручении с торжественной речью.

Фиц напомнила, что в качестве одного из гостей церемонии значится Порошенко, и что Меркель ранее сама не исключала проведения "короткой трехсторонней встречи на полях" мероприятия. "По состоянию на текущий момент мы полагаем, что такая встреча будет", - отметила представитель кабмина.

По ее словам, если переговоры состоятся, то "стороны обменяются мнениями по ситуации на Украине". Причем, как ранее говорила канцлер, это будет "не нормандский формат, потому что он состоит из четырех человек".





