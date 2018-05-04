Заявление чешского президента Милоша Земана о производстве и тестировании нервно-паралитического вещества лишний раз подтверждает авантюрность позиции Лондона касательно отравления Сергея и Юлии Скрипаль, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", - сказал Песков.

"И, наверное, это все-таки еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру", - добавил пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что Россия с большой долей уверенности высказывала предположение о том, что вещество, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, могло производиться в разных странах мира.