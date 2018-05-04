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Заместитель министра транспорта, связи и ИТ Армении с послом Индии посетили школы в Вайоц Дзоре


Заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий РА Амалия Егоян и Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Армении Йогешвар Сангван 4 мая посетили Вайоцдзорский регион.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в результате сотрудничества между правительствами Индии и Армении в 50 школах региона созданы компьютерные лаборатории. Заместитель министра и посол ознакомились с их работой и поинтересовались насколько ученики школ участвуют в компьютерных классах. 

Амалия Егоян и Йогешвар Сангва обсудили и договорились о новых инициативах, которые сделают работу компьютерных лабораторий более значимой, а существующие ресурсы будут использованы более эффективно. 

Стороны также обсудили возможность применения данного опыта проекта в других регионах Армении и создания более благоприятных условий для образования детей. 




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