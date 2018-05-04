Президиум партии «Союз конституционного права» (ՍԻՄ) 4-го мая созвал заседание, на котором обсудили позицию партии в создавшейся ситуации. Как передает «Арменпресс», в результате они распространили следующее заявление:

««Союз конституционного права» одобряет голосование председателя партии Айка Бабуханяна на заседании НС по выборам премьер-министра, а также высказанную им позицию, представленную в статье, опубликованной в газете «Иравунк».

Президиум партии «Союз конституционного права» осуждает агрессивные и противозаконные действия Никола Пашиняна и его сторонников. Президиум партии «Союз конституционного права» осуждает организацию Николом Пашиняном представления своей кандидатуры путем особых технологий террора, примененных им к оппозиционным депутатам, а также путем оказания незаконных психологических и физических воздействий, угроз расправы, опубликования адресов, личных данных, включая родставенников, и прочих устрашающих акций.

Выборы премьер-министра в подобной атмосфере «Союз конституционного права» считает антиконституционными. В условиях премьерства Никола Пашиняна партия СКП станет оппозицией, исходя из своей идеологии, своей концепции будущего Армении и армянского народа, а также той атмосферы, в которой проходят «выборы» премьер-министра.

В то же время, «Союз конституционного права» выражает недоумение по поводу позиции президента Армении Армена Саркисяна, который вместо защиты конституционного строя и прав человека, по сути, не предпринимает мер по пресечению массовых беспорядков, нарушений прав человека, а также предотвращению попыток насильственного захвата власти».