Эдварда Налбандяна выступил с лекцией в Дипломатической школе МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 4-го мая выступил перед слушателями программы «Международные отношения и дипломатия» 2017-2018гг, а также участниками программы переподготовки для дипломатов и сотрудников департаментов по внешним связям других государственных учреждений. Программы организованы Дипломатической школой Министерства иностранных дел.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян детально представил приоритеты и основные направления внешней политики Армении, подходы Армении к урегулированию региональных и международных проблем, проинформировал о подготовке намеченного в Ереване саммита Франкофонии, о намеченных в рамках саммита мероприятиях и разрабатываемых в преддверии саммита документах.

Эдвард Налбандян ответил на вопросы слушателей Дипломатической школы и участников программы переподготовки.