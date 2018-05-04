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В ереванской школе номер 11 ученики, родители и группа сотрудников требуют отставки директора


В ереванской школе номер 11 имени Монте Мелконяна ученики, родители и группа сотрудников требуют отставки директора Рузанны Азизян. Как передает «Арменпресс», ученики скандируют «Азизян, уходи!», в актовом зале выступают учителя.

Выступающие говорят о том, что директор подвергает их репрессивным мерам, мстя за то, что они принимали участие в митингах и шествиях. Кроме того, она закрывала двери школы, не разрешая им участвовать в акциях протеста.

В зале присутствуют также члены блока «Елк» из числа совета старейшин Еревана, которые сообщили, что они обратятся в мэрию с требованием уволить Рузанну Азизян.

Позже в беседе с журналистами директор отрицала обвинения в свой адрес. «Удивлена этой ситуацией, это неожиданно. Я не видела своих учеников такими. Это инсинуация. Я не преследовала учителей»,- сказала она.

Часть родителей жаловалась на поборы в школе, часть подчеркивала роль Азизян в поддерживании порядка в школе.


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