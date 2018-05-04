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Ученые: растения "общаются" друг с другом при помощи химических выделений в почве


Растения одного вида "общаются" при помощи химических выделений, которые они оставляют корнями в почве. Таким образом они предупреждают друг друга о потенциально опасных соседях, чтобы начать усиленно расти и не остаться в тени, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К таким выводам пришли ученые из Шведского сельскохозяйственного университета в Уппсале, результаты исследования которых были опубликованы в журнале Plos One.

"Если нам не нравятся соседи, то мы можем переехать, - цитирует газета The Guardian руководителя исследования Велемира Нинковича. - У растений такой возможности нет. Они приспособились к этому и используют сигналы, чтобы избежать спорных ситуаций и подготовиться к соперничеству в будущем".

 




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