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Девушки массово оголили интимные части тела и украсили их блестками


У любительниц вечеринок появился новый тренд: девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля в Калифорнии, США. Многие участницы карнавала расписали грудь и ягодицы блестящими изображениями авокадо, ананасов персиков и других плодов.

В Instagram-аккаунте, посвященном боди-арту с использованием глиттера, опубликовали множество фотографий самых ярких «голых» костюмов фестиваля.




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