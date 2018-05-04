Президент Армен Саркисян обсудил с послами арабских стран ситуацию в Армении

Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 4 мая, принял послов ОАЭ, Египта и Ливана в РА, а также временных поверенных в делах Кувейта и Ирака. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Согласно информации, обсуждались вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, особенно расширение экономического сотрудничества.

Президент Саркисян выразил благодарность дипломатам за теплое отношение к армянским общинам в представляемых ими странах. По словам президента, это позволило общинам не только сохранить национальную идентичность, но и развиваться и активно участвовать в политической и социально-экономической жизни этих стран.

Участники встречи также обменялись мнениями о ситуации в Армении. Дипломаты выразили надежду, что все будет урегулировано в рамках Конституции и законности, подчеркнув важность усилий президента Республики Армения в этом деле.