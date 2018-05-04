В Ереване совершена попытка убийства: возбуждено уголовное дело

В следственном управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства 29-летнего мужчины.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, 3-го мая в 23:30 из медцентра "Эребуни" поступил сигнал о том, что в клинику поступил житель Еревана А.Авакян 1989 года рождения с диагнозом "слепое огнестрельное ранение в левой поясничной области, инородное тело, сквозное огнестрельное ранение правого локтевого сустава, открытый перелом правой плечевой кости с небольшим смещением, рваная рана в области правого виска".

По предварительным данным, 29-летний молодой человек получил огнестрельные ранения во время ссоры, произошедшей в столичном районе Нор Ареш.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 34-104-й (Попытка убийства) и части 1-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Армении.Сформирована следственная группа. Разработан следственный план, выдвинуты рабочие версии, для проверки которых принимаются необходимые меры.Был проведен осмотр места происшествия, по результатам которого были обнаружены следы, похожие на кровь, лоскуты мужской сорочки с похожими на кровь следами, сотовый телефон марки Samsung с абонентской картой.Ведется следствие, предпринимаются действия для выяснения обстоятельств инцидента, в том числе, личностей участников ссоры, мотива, личности предполагаемого преступника (преступников).