Месси и Марадону сделали героями известнейшего в истории произведения искусства

Аргентинских футболистов Диего Марадону и Лионеля Месси изобразили в виде героев фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Живописное произведение украшает потолок спортивного клуба Sportivo Pereyra в Буэнос-Айресе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в пятницу, 4 мая, Reuters.

Как отмечает издание, Марадона на картине воплощает образ Бога, Месси — Адама. Вокруг первого футболиста сгруппированы спортсмены-«ангелы»: Марио Кемпес, Серхио Агуэро и Габриэль Батистута. Мурал обошелся руководству клуба в 20 тысяч долларов.

По словам руководителя клуба Себастьяна Гарсиа, фреска поможет вдохновлять детей, которые занимаются в Sportivo Pereyra. «Все мы были детьми, и те, кто любил футбол, хотели быть похожими на кумиров», — пояснил он.

The hand of God touches Messi in Argentine Sistine Chapel https://t.co/rfsxQ8D9V6 pic.twitter.com/mq78TLd1Tz