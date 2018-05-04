Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего Артура Гаспаряна

В 6-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении проводится расследование для установления обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы, рядового Артура Артемовича Гаспаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно информации, 4 мая 2018 г., около 01:10, на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части министерства обороны РА было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Артура Артемовича Гаспаряна со смертельным огнестрельным ранением ротовой полости.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РА.

Как отмечается, назначена судебно-медицинская экспертиза, предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств смерти военнослужащего, проверки возможных версий.