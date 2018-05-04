В Индии число погибших из-за песчаной бури и ливней выросло до 127 человек

По меньшей мере 127 человек погибли, десятки получили ранения в результате мощной песчаной бури и грозовых ливней, захлестнувших в среду вечером северные районы Индии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Times of India.

Как и накануне, наибольшее число погибших — 73 человека — зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш. В одном только округе Агра, где расположена "визитная карточка" Индии — знаменитый мавзолей Тадж-Махал — от удара стихии погибли 46 человек.

Между тем, по данным издания, в соседнем Раджастане погибли 39 человек, семь — в Телингане, четверо — в Уттаракханде, еще по двое — в Джаркханде и Пенджабе.

Ранее сообщалось о 97 погибших.

Как отмечалось ранее, метеорологи не ждут улучшения погодных условий в пострадавших от непогоды штатах Индии в ближайшие сутки. Напротив, по мнению синоптиков, в скором времени на эту часть страны вновь обрушатся дожди с грозами, и власти опасаются, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти.