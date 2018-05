NASA опубликовало короткое видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Ролик был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в конце апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео было снято с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашено в голубой цвет. Благодаря этому стала видна одиночная область солнечной активности. На записи запечатлены дуги силовых линий солнечного магнитного поля.

Как отмечают в SDO, на момент съемки в данной области не было зафиксировано значительных солнечных бурь.

Once in a blue...Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF