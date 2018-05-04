В НС Армении состоялось голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», оно проходило в тайном режиме. Кандидатура Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда не прошла: ему не хватило голосов, результаты огласил председатель счетной комиссии Гагик Меликян.

По его словам, из 105 депутатов в голосовании принимали участие 54, «за» проголосовали 51 депутат, «против» - 3, и выборы Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда не состоялись.

Для того, чтобы провести Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда, необходимо набрать минимум 3/5 от всех голосов - 63 голоса.

Фракции «Елк» и «Царукян» заявили, что не примут участия в голосовании по выборам члена Конституционного суда.Save

Ранее депутат от фракции «Царукян» Наира Зограбян выступила по порядку ведения заседания и заявила, что фракция «Царукян» не примут участия в голосовании по выборам члена Конституционного суда. О том же заявил депутат от фракции «Елк» Артак Зейналян.

4-го мая, в 10:30, началось голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда. Голосование продлилось до 11:30, после чего счетная комиссия произвела подсчет голосов.