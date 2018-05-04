На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего срочной службы: проводится расследование

Сегодня, 4 мая, около 01:10, на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Министерства обороны Армении, расположенных в северо-восточном направлении границы, было обнаружено тело военнослужащего срочной службы Артура Артемовича Гаспаряна (1998 г.р.) с огнестрельным смертельным ранением в области головы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

Для выяснения подробностей инцидента ведется расследование.

«Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего», – говорится в сообщении.