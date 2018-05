Лава вулкана на Гавайских островах достигла селения

Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила местная служба гражданской обороны.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана.

Портал Hawaii News Now сообщает, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи, называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

