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Лава вулкана на Гавайских островах достигла селения


Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила местная служба гражданской обороны.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана.

Портал Hawaii News Now сообщает, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи, называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. 




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