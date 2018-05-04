В НС Армении стартовало голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», оно проходит в тайном режиме.

Голосование продлится до 11:30, после чего счетная комиссия произведет подсчет голосов.

Фракции «Елк» и «Царукян» не примут участия в голосовании по выборам члена Конституционного суда.Save

Ранее депутат от фракции «Царукян» Наира Зограбян выступила по порядку ведения заседания и заявила, что фракция «Царукян» не примeт участия в голосовании по выборам члена Конституционного суда. О том же заявил депутат от фракции «Елк» Артак Зейналян.

4-го мая, в 10:30, началось голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда.