Романа Полански выгнали из Американской киноакадемии

Американская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах. Как передает Арменпресс, об этом в четверг, 3 мая, сообщает Associated Press.

Решение было принято после введения новых стандартов, в соответствии с которыми, в частности, те, кто связан с сексуальными преступлениями, не могут быть членами академии.

Аналогичный вердикт вынесен в отношении актера, режиссера и музыканта Билла Косби.

В октябре из академии исключили по тем же причинам продюсера Харви Вайнштейна.

Полански удостоился награды Американской киноакадемии за фильм 2002 года «Пианист».

Косби обвинили в изнасиловании и домогательствах более 50 женщин.