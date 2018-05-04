Далай-лама призвал к миру в Сирии

Далай-лама осудил чрезмерный эгоцентризм и призвал все мировое сообщество прилагать усилия к скорейшему урегулированию ситуации в Сирии и Йемене и установлению мира во всех горячих точках планеты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом он заявил на конференции с ведущими российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

"Сейчас, когда мы с вами сидим в мире и покое, такие же люди в Йемене, в Сирии, в других точках планеты убивают друг друга. Умирают, в том числе, маленькие дети – от военных действий, от голода, от нехватки медикаментов. И ужасно, когда люди убивают друг друга под знаменем религии, используя ее в своих целях, тогда как все религии призывают к миру, любви и состраданию", — сказал Далай-лама.

Он отметил, что все население Земли – братья и сестры. "Мы недальновидны, когда полагаем, что представляем из себя что-то особенное, и когда готовы приносить вред другим, чтобы добиться чего-то для себя. В современном мире все взаимосвязаны: Восток-Запад-Север-Юг – все семь миллиардов человек, мы все зависим друг от друга", — подчеркнул духовный лидер буддизма.