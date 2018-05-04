Фракции «Елк» и «Царукян» не примут участия в голосовании по выборам члена Конституционного суда.Save

Как передает «Арменпресс», депутат от фракции«Царукян» Наира Зограбян выступила по порядку ведения заседания и заявила, что фракция «Царукян» не примут участия в голосовании по выборам члена Конституционного суда.

О том же заявил депутат от фракции «Елк» Артак Зейналян.

4-го мая, в 10:30, состоится голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда.