Стартовало заседание НС Армении:Прямой эфир
Стартовало заседание очередной четырехдневки НС Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировалось 78 депутатов. Состоится голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда.
На заседании 3-го мая депутаты обсудили более десятка законодательных инициатив, которые сегодня будут поставлены на голосование.4-го мая, в 10:30, состоится голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда.
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