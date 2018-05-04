Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

Стартовало заседание НС Армении:Прямой эфир


Стартовало заседание очередной четырехдневки НС Армении. Как передает «Арменпресс»,  зарегистрировалось 78 депутатов. Состоится голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда.

На заседании 3-го мая депутаты обсудили более десятка законодательных инициатив, которые сегодня будут поставлены на голосование.

4-го мая, в 10:30, состоится голосование по кандидатуре Эмиля Бабаяна в члены Конституционного суда.

 




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