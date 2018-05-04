Махмуда Аббаса переизбрали главой Организации освобождения Палестины

Махмуд Аббас в пятницу переизбран на посту председателя исполкома Организации освобождения Палестины. Как передает Арменпресс, об этом сообщило израильское издание Jerusalem Post.

Он был переизбран на проходившем в течение четырех дней в Рамалле (западный берег реки Иордан) заседании Палестинского национального совета.

"Члены исполкома ООП просвещались между собой и приняли решение избрать брата Абу Мазена (Махмуд Аббас - ИФ) председателем исполнительного комитета", - заявил член исполкома представитель движения ФАТХ Аззам аль-Ахмад.

Исполком ООП, состоящий из 15 человек, избрал в свой состав также девять новых членов.