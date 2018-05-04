Страны СНГ заявили в ОБСЕ о необходимости противостоять возрождению нацизма

Постпреды ряда стран СНГ при ОБСЕ в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявили о необходимости противостоять возрождению нацистской идеологии на пространстве организации.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при ОБСЕ, озвученном на заседании постоянного совета организации.

"На фоне множащихся вызовов безопасности и трансграничных угроз сегодня вновь востребовано объединение усилий государств на пространстве ОБСЕ в целях мирного разрешения существующих и предотвращения новых конфликтов. Мы убеждены, что это — единственный способ уберечь нынешнее и будущие поколения от бедствий новых войн", — подчеркнули дипломаты.