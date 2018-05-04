Европейские индексы - 03-05-18
МОСКВА, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.88% и составил 12690.15 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.50% и составил 5501.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.54% и составил 7502.69 пункта, а российский RTSI снизился на 0.73% и составил 1128.22 пункта.
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