Цены на цветные металлы - 03-05-18

ЛОНДОН, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.75% и составила 2270.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.03% и составила 6820.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.43% и составила 2325.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.12% и составила 13970.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.17% и составила 21175.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.06% и составила 3078.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 90500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.