Суд в Москве арестовал активы бизнесмена Сергея Хачатурова

Басманный суд Москвы подтвердил обеспечительный арест счетов фирм, принадлежащих обвиняемому в растрате более 1 млрд рублей бывшему вице-президенту группы "Росгосстрах" Сергею Хачатурову.

"Басманный суд 19 апреля действительно накладывал арест по делу Хачатурова", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС сказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева в ответ на вопрос о том, накладывал ли суд обеспечительный арест на деньги и ценные бумаги бизнесмена Сергея Хачатурова. При этом Царева не уточнила сумму по аресту. "Если арест и накладывался как оперативно-разыскное мероприятие в рамках предварительного расследования, то это является тайной следствия", - рассказала ТАСС в свою очередь пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как уточнил адвокат Алексей Мельников, арест накладывался "не на личные средства Хачатурова, а на счета фирм, которые ему принадлежат".

Ранее источник, близкий к следствию, сообщал, что столичные суды наложили обеспечительный арест на счета обвиняемого в растрате более 1 млрд рублей бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова. "Столичные суды удовлетворили ходатайство следствия и наложили обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на счетах фирм, принадлежащих Сергею Хачатурову. Арестованы ценные бумаги и денежные средства на общую сумму $72 млн", - рассказал собеседник агентства.