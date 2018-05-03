Армения привержена принципам демократии и верховенства закона: президент Армении побеседовал с генсеком СЕ

Президент Армении Армен Саркисян 3 мая провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём Совета Европы Торбьёрном Ягландом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и подчеркнули важность решения проблемы посредством конструктивного диалога исключительно в рамках Конституции и законов.

Президент Саркисян высоко оценил поддержку Советом Европы реформам в нашей стране и подтвердил приверженность Армении принципам демократии и верховенства закона.

Г-н Ягланд, в свою очередь, подчеркнул готовность Совета Европы оказывать, в случае необходимости, экспертную помощь законодательным реформам.

Президент Саркисян пригласил Генерального секретаря Совета Европы посетить Армению в удобное для него время.