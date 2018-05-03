Армен Саркисян и Алан Дункан обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении

Президент Армении Армен Саркисян 3 мая провёл телефонный разговор с министром по вопросам Европы и Америк министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединённого Королевства Аланом Дунканом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Стороны подчеркнули важность решения проблемы посредством конструктивного диалога исключительно в рамках Конституции и законов.