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Правительство Армении приняло решение о проведении летнего призыва


Правительство Армении 3 мая в ходе заседания приняло решение о проведении летнего призыва 2018 года и демобилизации. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, согласно указу, в мае-июле 2018 года будет проведен призыв на обязательную военную и альтернативную службы тех граждан мужского пола, которым исполнится 18 лет до 30 июня 2018 года включительно, а также тех граждан, право на отсрочку от призыва которых истекает 30 июня включительно.
Также в июне-июле 2018 года будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие обязательную и альтернативную воинскую службу в установленные сроки. 




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