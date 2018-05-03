Правительство Армении приняло решение о проведении летнего призыва

Правительство Армении 3 мая в ходе заседания приняло решение о проведении летнего призыва 2018 года и демобилизации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, согласно указу, в мае-июле 2018 года будет проведен призыв на обязательную военную и альтернативную службы тех граждан мужского пола, которым исполнится 18 лет до 30 июня 2018 года включительно, а также тех граждан, право на отсрочку от призыва которых истекает 30 июня включительно.

Также в июне-июле 2018 года будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие обязательную и альтернативную воинскую службу в установленные сроки.