Президент Грузии пригласил президента Армении принять участие в праздновании 100- летия со дня основания Республики Грузия

Президент Армении Армен Саркисян 3 мая провёл телефонный разговор с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Собеседники обсудили ситуацию в Армении. Они также затронули вопросы повестки армяно-грузинских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Маргвелашвили пригласил президента Армении 26 мая посетить Тбилиси и принять участие в праздновании 100-летия со дня основания Республики Грузия.