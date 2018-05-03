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Президент Грузии пригласил президента Армении принять участие в праздновании 100- летия со дня основания Республики Грузия


Президент Армении Армен Саркисян 3 мая провёл телефонный разговор с  президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Собеседники обсудили ситуацию в Армении. Они также затронули вопросы повестки армяно-грузинских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Маргвелашвили пригласил президента Армении 26 мая посетить Тбилиси и принять участие в праздновании 100-летия со дня основания Республики Грузия.




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