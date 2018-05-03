Решением и.о. премьер-министра Карена Карапетяна, Давид Саакян освобожден с должности заместителя министра образования и науки Армении по собственному заявлению. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Саакян был назначен на эту должность в декабре 2016 года.