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Давид Саакян освобожден с должности заместителя министра образования и науки Армении


Решением и.о. премьер-министра Карена Карапетяна, Давид Саакян освобожден с должности заместителя министра образования и науки Армении по собственному заявлению. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Саакян был назначен на эту должность в декабре 2016 года.




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