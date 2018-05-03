За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 14 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 2 и 3 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 14 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 7 случаев причинения телесных повреждений, 2 случая присвоения или растраты, по 1 случаю кражи личного имущества, мошенничества, умышленного уничотжения имущества, киберпреступности, злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая причинения телесных повреждений и 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.