Российский политолог считает уникальной роль России в обеспечении безопасности Армении

Российский политолог Сергей Маркедонов считает, что роль России в обеспечении безопасности Армении уникальна, и это осознают как во всем мире, так и в Армении. Как сообщает Арменпресс, комментируя то обстоятельство, что лидер акций протеста Никол Пашинян и его сторонники из фракции «Выход» иногда выступали против различных аспектов отношений с Россией, Маркедонов сказал, что уже на уровне разных заявлений было объявлено, что Россия будет по-прежнему оставаться братской и союзной страной.

«Даже депутат Госдумы Леонид Калашиков, который с подозрением относится к массовым протестам в постсоветских странах, после встречи с Пашиняном заявил, что Пашинян будет продолжать развивать отношения с Россией», - сказал политолог.

Он заметил, что разные политические деятели в разное время делали в отношении России заявления, которые со временем менялись. Он отметил, что для оппозиционеров нормально критиковать власти, потому что это их функция.

Что касается отношений с Западом, то, по словам Сергея Маркедонова, Запад не может предложить Армении многое. «Что может предложить Запад Армении? НАТО, членом которой является Турция? Эта страна не только является членом НАТО, но и второй по величине своей армии среди стран Альянса. Ухудшат ли американцы свои отношения с Турцией ради будущего Армении? Конечно, нет. То есть, этот вектор в каком-то плане закрыт», - сказал политолог.

По словам эксперта, Европейский союз тоже не будет делать выбор между Арменией и Азербайджаном.

Отвечая на вопрос, может ли Россия сделать выбор между Арменией и Азербайджаном и не поставлять оружие в Азербайджан, Сергей Маркедонов сказал: «Я считаю, что Азербайджан является важным партнером для России, потому что, прежде всего, у нас есть границы с ними, а соседей не выбирают. Если мы ухудшим наши отношения с Азербайджаном, и они пойдут по пути Грузии, получатся враждебные отношения с двумя из трех стран Кавказа. Кстати, для Армении это будет невыгодно, так как в этом случае давления России на Баку не будет. Что касается поставок оружия, то Россия является не единственным военно-техническим партнером Азербайджана, Азербайджан сотрудничает с Израилем, Украиной и Турцией».