Кандидат в премьер-министры Армении, депутат НС Никол Пашинян провел встречи с рядом аккредитованных в Армении послов. Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook депутат написал, что встретился с послом России Иваном Волынкином, послом США Ричардом Миллзом, руководителем делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальским, послом Грузии Георгием Саганелидзе.

«Я проинформировал послов о достигнутых соглашениях по разрешению внутриполитического кризиса. Мы также обсудили другие вопросы, связанные с повесткой дня. Встречи с аккредитованными в Армении дипломатами продолжaтся», - написал Пашинян.

В Национальном Собрании Армении 3 мая по состоянию на 16:00 часов кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Н.Пашинян. Кандидатура выдвинута более 1/3 от общего числа депутатов НС Армении.