Глава МИД Ирана: Тегеран не пойдет на пересмотр соглашения по ядерной программе

Иран не согласится на пересмотр соглашения по ядерной программе, на чем настаивает президент США Дональд Трамп. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в видеообращении, опубликованном в четверг на его канале в Youtube.

По его словам, Тегеран "не допустит пересмотра того, что было согласовано годы назад". "Иран будет решительно сопротивляться попыткам запугивания, но если США продолжат нарушать договоренности, или откажутся от соглашения, мы воспользуемся своим правом на ответ по-своему", - сказал он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.