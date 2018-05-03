Один из основателей группы ABBA Бенни Андерсон заявил, что его музыкальный коллектив не пытается ничего доказать, выпуская новые песни, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На прошлой неделе популярный в прошлом веке ансамбль записал две новые песни, которые будут выпущены до конца года.

"Я не думаю, что нам нужно что-то доказывать. Мне не кажется, что нам нужно задумываться: "А что, если раньше было лучше?", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Возможно, так оно и есть, но нам все равно. Мы занимаемся этим, потому что думаем, что это здорово. Нам очень понравилось. Посмотрим. Надеюсь, понравится и вам", - добавил он.

Он рассказал, что песни родились в студии, когда он работал с Бьорном Ульве над концертным проектом, в котором песни группы со сцены будут исполнять аватары.

"Мы подумали, может, попробуем написать пару песен, спросим дам, не хотели бы они прийти и спеть. Они сказали - да, конечно. Так что все получилось просто благодаря радости", - сказал Ульве.