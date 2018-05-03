Музыканты ABBA: "Нам не надо никому ничего доказывать"
Один из основателей группы ABBA Бенни Андерсон заявил, что его музыкальный коллектив не пытается ничего доказать, выпуская новые песни, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
На прошлой неделе популярный в прошлом веке ансамбль записал две новые песни, которые будут выпущены до конца года.
"Я не думаю, что нам нужно что-то доказывать. Мне не кажется, что нам нужно задумываться: "А что, если раньше было лучше?", - сказал он в интервью Би-би-си.
"Возможно, так оно и есть, но нам все равно. Мы занимаемся этим, потому что думаем, что это здорово. Нам очень понравилось. Посмотрим. Надеюсь, понравится и вам", - добавил он.
Он рассказал, что песни родились в студии, когда он работал с Бьорном Ульве над концертным проектом, в котором песни группы со сцены будут исполнять аватары.
"Мы подумали, может, попробуем написать пару песен, спросим дам, не хотели бы они прийти и спеть. Они сказали - да, конечно. Так что все получилось просто благодаря радости", - сказал Ульве.