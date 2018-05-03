Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-05-18

ЕРЕВАН, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 мая, курс доллара США вырос на 1.42 драмa и составил 484.71 драм. Курс евро вырос на 1.17 драмa и составил 581.17 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.65 драм. Курс британского фунта сократился на 0.63 драмa и составил 659.30 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 14.48 драмa и составила 20324.37 драм. Цена серебра выросла на 2.30 драмa и составила 254.79 драм. Цена платины выросла на 9.88 драмa и составила 13978.66 драм.