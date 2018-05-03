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Президент Республики Арцах встретился с руководителями фракций и председателями постоянных комиссий Национального собрания


Президент Республики Арцах Бако Саакян 3 мая встретился с руководителями фракций и председателями постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внутренней и внешней политики страны.

Во встрече приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян и заместитель председателя Ваграм Балаян.




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