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Азиатские индексы - 03-05-18


ТОКИО, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22472.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1771.52 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.64% и составил 3100.86 пункта, а HANG SENG снизился на 1.34% и составил 30313.37 пункта.




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