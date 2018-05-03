Азиатские индексы - 03-05-18

ТОКИО, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22472.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1771.52 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.64% и составил 3100.86 пункта, а HANG SENG снизился на 1.34% и составил 30313.37 пункта.