Мировой рекорд: семилетняя американка покорила Килиманджаро
Семилетняя Монтана Кенни из США установила новый мировой рекорд, став самой юной представительницей женского пола, покорившей гору Килиманджаро. Как передает Арменпресс, об этом сообщает FoxNews.
Девочка поднялась на вершину в 5895 метров вместе со своей мамой Холли и специальной группой скалолазов из 25 человек. Перед путешествием в Африку мать и дочь долгое время практиковались в походах у себя в Техасе. Они выбирались куда-то каждые выходные, физически и морально готовя себя к восхождению.
По словам Холли, когда настало время главного похода, девочка была максимально к нему готова. Даже несмотря на постоянный дождь и снег, которые не давали покоя во время восхождения, девочка ни разу ни на что не пожаловалась.
Подъем на почти шесть километров занял у них шесть дней. Холли отметила, что, когда они достигли вершины, Монтана долгое время смотрела в небо и "искала" отца, который скончался несколько лет назад, за неделю до ее третьего дня рождения. Мать считает, что поход сделал ее дочь намного счастливей.