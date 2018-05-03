СМИ: Мэй вынудили отказаться от идеи заключения таможенного соглашения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была вынуждена отказаться от планов по заключению таможенного соглашения с Евросоюзом по итогам Brexit, поскольку столкнулась с мощной оппозицией в лице ключевых членов кабинета министров. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, британский премьер была "потрясена" силой противостояния ее предложению на состоявшемся в среду заседании подкомитета правительства по Brexit с участием 11 членов кабмина. Неожиданно для всех новый глава МВД Саджид Джавид, который относился к умеренным евроскептикам и выступал за сохранение экономических связей с Евросоюзом, изменил свою позицию и присоединился к лагерю ярых сторонников Brexit. Таким образом Мэй потеряла в своем кабинете ключевого союзника в лице Эмбер Радд, прежней главы МВД, которая была вынуждена уйти в отставку на фоне скандала с иммигрантами. Ее голос обеспечивал главе британского правительства большинство в соотношении 6-5 при рассмотрении вопросов, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.