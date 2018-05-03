Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

Российский политолог не прогнозирует существенных изменений в политике Армении по Нагорному Карабаху


В армянском обществе и политике существует определенный консенсус по проблеме Нагорного Карабаха, который в новой конфигурации власти не будет отличаться от предыдущего. Как сообщает Арменпресс, такое мнение высказал на пресс-конференции 3 мая российский политолог Сергей Маркедонов, добавив, что не следует ожидать существенных изменений.

«Это один из самых важных вопросов в эти дни. Азербайджанская блогосфера часто выражается о том, что новое правительство будет готово пойти на некоторые компромиссы или уступки. Честно говоря, я не думаю, что в случае новой конфигурации правительства политика по Карабаху может сильно отличаться от предыдущей. Я не думаю, что новые власти Армении, если они должны с чего-то начать, то должны начать с уступок по Карабаху», - сказал политолог.

Что касается действий Азербайджана, по словам Маркедонова, то Баку осторожен в вопросе радикальных шагов по Карабаху, и Азербайджан не может позволить себе резкого напряжения по нескольким причинам.

«Карабах, в отличие от, например, Донбасса, не рассматривается как «proxy war», конфликт интересов более крупных сторон, таких как Россия и Запад. Напротив, в этом вопросе в позициях России и Запада есть сходства. Если вы против позиции России, то вы также выступаете против позиции Запада, и это хорошо известно в Баку», - сказал политолог.

Он также отметил, что если бы нестабильность в Армении достигла более серьезного уровня, например, если бы были внутренние столкновения, Азербайджан мог бы воспользоваться возможностью и прибегнуть к жестким шагам на линии соприкосновения, которые, к счастью, не состоялись в результате мирного исхода протестов.

Кроме того, Сергей Маркедонов отметил, что в ближайшее время в Азербайджане отмечается День Республики, ожидаются высокопоставленные гости из европейских стран, США и, возможно, из России. До этого дня они не хотели бы формировать негативный информационный фон.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации