Российский политолог не прогнозирует существенных изменений в политике Армении по Нагорному Карабаху

В армянском обществе и политике существует определенный консенсус по проблеме Нагорного Карабаха, который в новой конфигурации власти не будет отличаться от предыдущего. Как сообщает Арменпресс, такое мнение высказал на пресс-конференции 3 мая российский политолог Сергей Маркедонов, добавив, что не следует ожидать существенных изменений.

«Это один из самых важных вопросов в эти дни. Азербайджанская блогосфера часто выражается о том, что новое правительство будет готово пойти на некоторые компромиссы или уступки. Честно говоря, я не думаю, что в случае новой конфигурации правительства политика по Карабаху может сильно отличаться от предыдущей. Я не думаю, что новые власти Армении, если они должны с чего-то начать, то должны начать с уступок по Карабаху», - сказал политолог.

Что касается действий Азербайджана, по словам Маркедонова, то Баку осторожен в вопросе радикальных шагов по Карабаху, и Азербайджан не может позволить себе резкого напряжения по нескольким причинам.

«Карабах, в отличие от, например, Донбасса, не рассматривается как «proxy war», конфликт интересов более крупных сторон, таких как Россия и Запад. Напротив, в этом вопросе в позициях России и Запада есть сходства. Если вы против позиции России, то вы также выступаете против позиции Запада, и это хорошо известно в Баку», - сказал политолог.

Он также отметил, что если бы нестабильность в Армении достигла более серьезного уровня, например, если бы были внутренние столкновения, Азербайджан мог бы воспользоваться возможностью и прибегнуть к жестким шагам на линии соприкосновения, которые, к счастью, не состоялись в результате мирного исхода протестов.

Кроме того, Сергей Маркедонов отметил, что в ближайшее время в Азербайджане отмечается День Республики, ожидаются высокопоставленные гости из европейских стран, США и, возможно, из России. До этого дня они не хотели бы формировать негативный информационный фон.