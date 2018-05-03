В Таиланде успешно провели операцию по тройной трансплантации органов

Врачами медицинского факультета Университета имени принца Махидола и больницы Сирират в Бангкоке впервые в Азии проведена успешная операция по тройной трансплантации органов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда.

В ходе 12-часовой операции 26-летнему пациенту были пересажены сердце, печень и почка, говорится в сообщении. Операция, первая в Азии и 15-я в мировой истории медицины, прошла 3 декабря 2017 года, однако объявление о ее успешном проведении было сделано больницей Сирират и университетом имени принца Махидола только в среду, 2 мая, сообщает телеканал.

Все три органа для трансплантации были взяты у одного и того же донора, сообщает телеканал со ссылкой на врачей, проводивших операцию.

По словам врачей, пациент был выписан из больницы в конце февраля под постоянное домашнее медицинское наблюдение. В течение прошедших с операции пяти месяцев никаких проблем с пересаженными органами у пациента не возникло.