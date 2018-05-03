Никол Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра

В Национальном Собрании Армении 3 мая по состоянию на 16:00 часов кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Н.Пашинян. Кандидатура выдвинута более 1/3 от общего числа депутатов НС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.

Как известно, 1 мая на специальном заседании Национальное Собрание РА не избрало премьер-министра, согласно же конституционному закону “Регламент НС” в случае неизбрания премьер-министра спустя 7 дней после голосования проводятся новые выборы, в которых имеют право участвовать выдвинутые не менее 1/3 от общего числа депутатов кандидаты на пост председателя правительства.